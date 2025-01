“Vovó do tráfico” usava netos adolescentes para delivery de drogas

Uma mulher, de 67 anos, acabou presa suspeita de tráfico de drogas e corrupção de menores na Vila Santa Helena, na capital goiana. De acordo com informações do delegado Humberto Teófilo, a “vovó do tráfico” usava os próprios netos como “mulas” para fazer as entregas de entorpecentes.

A prisão ocorreu no último sábado (25/1). Segundo o delegado, a mulher é ministrante eclesiástica em uma igreja do bairro e foi descoberta após denúncia anônima.

Venda de drogas

Após a denúncia, a idosa foi monitorada e vigiada por policiais, que conseguiram efetuar a prisão em flagrante, quando ela vendia uma pedra de crack em casa.

No local, os agentes fizeram uma busca e encontraram várias porções de cocaína, além de uma balança de precisão dentro do quarto da suspeita.

O neto, de 13 anos, auxiliou os policiais na busca domiciliar. “Foi o próprio neto que nos informou onde estavam escondidas as drogas”, contouo delegado.” Presa, ela foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

A mulher não teve a identidade divulgada; por isso, não foi possível localizar a defesa da mesma. Não foi revelado, também, detalhes sobre o usuário que comprava drogas no momento do flagrante.