Xuxa revela detalhes de quando lhe ofereceram ayahuasca no Acre: “Arriscado experimentar”

A apresentadora Xuxa Meneghel passou uma temporada no Acre para gravar a série Tarã, do Disney+, que deve estrear neste ano.

No tempo que passou no estado, Xuxa revelou que lhe ofereceram ayauasca – uma bebida psicoativa utilizada em cerimônias espirituais e religiosos por várias culturas indígenas da Amazônia -, em especial no Acre.

Os detalhes foram revelados pela apresentadora em entrevista a Revista Caras. Apesar de se considerar uma pessoa ‘natureba’, Xuxa disse que negou experimentar o chá.

“Sim, me ofereceram ayahuasca, mas do jeito que sou natureba e sempre me alimentei bem, tenho intolerância a álcool, nunca fumei nem bebi, acho arriscado experimentar algo assim e não voltar mais”, disse.

Durante a entrevista, a apresentadora voltou a elogiar o Acre.

“Foi incrível poder ver árvores milenares com aquelas raízes que pareciam desenho animado, mas era real. Foi muito emocionante poder estar com essa energia toda que tem lá no Acre”, completou.