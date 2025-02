Castigo: Fita de vídeo e Ficha de inscrição. O Monstro dessa semana vai homenagear os primórdios do BBB. Era uma época que as pessoas se inscreviam com uma fita de vídeo e ficha de papel. Quando tocar o Monstro, os dois deverão ir para o espaço marcado do gramado e dançar até o som terminar. Cada castigado da dupla perde 300 estalecas. Quem estiver no VIP, vai direto para a Xepa.

VEJA O VÍDEO: