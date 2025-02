BLOG DO TON: com posse impecável, Nicolau começa 2025 com o pé direito

O agora presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Nicolau Júnior, apresentou à sociedade um retorno triunfal à Mesa. Numa festa onde tudo estava em seu devido lugar, até os deputados de oposição colaboraram, brincaram. A cobertura da comunicação social da instituição foi outro destaque a parte. Mas o principal: todas as grandes autoridades dos grandes poderes estavam lá para bater palmas ao presidente reconduzido.

Nicolau começou o ano sendo lembrado em pesquisas para o governo sem sequer ser candidato. E agora retorna com um grande aparato e pode ampliar ainda mais sua participação nas composições políticas para o próximo ano.

Com uma assembleia redonda, é bom que se voltem os olhares para o velho novo presidente.

LUIZ GONZAGA — Emocionado, o deputado Luiz Gonzaga passou o bastão a Nicolau. É bom que se destaque o trabalho de Gonzaga como presidente; foi um verdadeiro diplomata.

COMPARAÇÕES — Com uma festa redonda e uma base de apoio ao governo azeitada, as comparações com a Câmara de Rio Branco serão inevitáveis. Por lá, quem mostrará seu peso — ou a falta dele — é Joabe Lira.

RESTA SABER — Aliás, toda vez que o governo tem problemas com a base, quem dá seus pulos é o Nicolau. Que sempre se saiu bem, sempre mostrou merecer o poder que tem. Na prefeitura, o que vejo é partidos sempre sendo apontados como culpados pela rebeldia dos vereadores. Chegou até o ponto de o próprio governador reunir com vereadores, coisa que não precisa se preocupar no âmbito dos deputados. Resta saber até quando o presidente Joabe será poupado dessa responsabilidade — se é que ele sabe o tamanho dela.

MUITO MELHOR — Mesmo com Alan Rick mandando dizer que trata-se de um sonho, o grupo da vice-governadora Mailza volta e volta a insistir na hipótese de o senador indicar um vice. Seria muito melhor que Mailza continuasse a trabalhar seu nome sem se preocupar com isso.

MANIFESTAÇÕES POLITIQUEIRAS — Não tenho dúvidas de que Nabiha é uma mulher honrada. Mas também não tenho dúvidas de que 90% dos políticos que se manifestaram “em seu favor” foram por questões políticas. Em ataque a Bocalom, e não necessariamente em defesa à honra da professora. Me junto aos que, sem o rabo preso, se solidarizam com a ex-secretária.

O QUE SERÁ? — Os vereadores do Progressistas estão igual siri num pote. Tem ainda um grupo de deputados, que se autointitulam independentes, mas com ligações com o Palácio. Criaram até um nome: bloquinho. O que será que Joabe tem em mente para apaziguar os ânimos?

SÓ FORAM IMPORTANTES NO VOTO — Não sei por qual motivo alguns deputados acreanos se vangloriam com a eleição de Hugo Motta à mesa diretora. Eles não passam nem perto dessa mesa. Todos estão no baixo clero.

GOSTO PARECIDO — Para alguns desses políticos, algumas pessoas só são importantes na hora de votar. São, depois, esquecidas. Talvez o gosto de comemorar a vitória de Hugo Motta seja muito parecido.

DESCANSA EM PAZ, MEU AMIGO! — O comunicador Douglas Richer foi minha primeira motivação na comunicação. Ele era um jovem que saiu do interior, assim como eu, e que buscava transformar seus sonhos em realidade. Foram mais de 10 anos de parceria e aprendizado, onde num último momento, tive a honra de ser o seu editor-chefe, num estado onde o que se prioriza é a política. O talento de Douglas falou muito mais alto, e o entretenimento se tornou um grande destaque no ContilNet. Douglas brilhou o suficiente para se tornar inesquecível. Te amo, Douglas! Descanse em paz.

BATE-REBATE

– Que insanidade é essa de dizer que o PP está se humilhando para o prefeito Bocalom? (…)

– (…) De onde surgiu isso?

– Trump: ‘Canadá deveria se tornar nosso precioso 51º Estado’ (…)

– (…) Sem comentários!

– “Deu um show” (…)

– (…) Fala de Nicolau ao deputado Tadeu Hassem, por sua atuação na COF (…)

– (…) E deu mesmo!

– Merecida também a honraria dada por Gladson ao deputado Pedro Longo (…)

– (…) O deputado Longo é alguém que defende, de forma inteligente, o governo e o governador.

– Por falar em defesa, João Marcos Luz pode voltar à Câmara! Será?

Boa semana!