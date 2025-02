Como fazer o download de The Sims 1 e 2 no PC via Steam e Epic Games

The Sims 1 e 2, clássicos games iniciais da popular série da Maxis Interactive e Electronic Arts, foram relançados para PC em comemoração ao 25º aniversário da franquia, em 4 de fevereiro. Lançados originalmente nos anos 2000 e 2004, respectivamente, os jogos estão sendo vendidos em versões atualizadas para Windows 10 e Windows 11 com todas as suas expansões. Enquanto The Sims Coleção Legacy está disponível por R$ 69, The Sims 2 Coleção Legacy aparece por R$ 109 pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e EA App. Veja, a seguir, como baixar os games no PC.