Elon Musk quebra silêncio sobre 13º filho com influencer de direita

A notícia de que Elon Musk é pai do bebê da escritora Ashley St. Clair, de 31 anos, ainda está rendendo assunto nas redes sociais. O dono do X, antigo Twitter, reagiu a uma publicação que afirmava que ele estaria sendo vítima de um golpe e isso não agradou a mãe da criança.

“Ashley St. Clair conspirou por meia década para fisgar Elon Musk”, disparou um usuário do microblog. O empresário, então, debochou: “Uau”.

Apesar de ter escrito apenas uma palavra, a atitude do suposto pai de seu filho não gostou nadinha disso: “Elon, nós estamos tentando nos comunicar nos últimos dias e você não respondeu. Quando você vai nos responder ao invés de responder publicamente às difamações de um indivíduo que acabou de postar fotos minhas de calcinha aos 15 anos?”, questionou ela nas redes sociais.

Defesa da escritora

Além da postagem de Ashley St. Clair, o representante dela, Brian Glicklich, também se manifestou: “Ashley e Elon têm trabalhado em particular para um acordo sobre a criação de seu filho há algum tempo. É decepcionante que um repórter de tabloide, que repetidamente emboscou Ashley e sua família, tenha tornado impossível concluir esse processo confidencialmente”, contou, antes de finalizar:

“Estamos esperando que Elon reconheça publicamente seu papel parental com Ashley, para acabar com especulações indesejadas. Ashley acredita que Elon finalize o acordo rapidamente, no melhor interesse do bem-estar e da segurança da criança que eles compartilham”, encerrou.