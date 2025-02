Homem tem queimaduras de 1º e 2º grau ao tentar salvar móveis de incêndio em residência no Acre

Estevan Araújo de Freitas, 35 anos, ficou ferido com queimaduras de 1º e 2º grau ao tentar retirar móveis durante um incêndio em uma residência na noite desta sexta-feira (31), no município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele estava fora de casa e, ao chegar ao local, percebeu que a residência estava em chamas. Estevan não pensou duas vezes, entrou na moradia e tentou retirar os móveis que ainda não haviam sido atingidos pelo fogo.

Dentro da casa, uma botija de gás acabou soltando a válvula, fazendo com que as chamas se expandissem pelo ambiente. O incêndio provocou queimaduras de 1º e 2º grau nos pés, nos braços e no joelho da vítima.

Ao perceber que Estevan estava ferido, vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o levou até a Unidade Mista de Saúde. Após avaliação médica, devido às queimaduras, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco ainda durante a madrugada deste sábado. O quadro de saúde da vítima é considerado estável.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.