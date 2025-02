Ilha da Tentação: Montoya explode na web após flagrar traição de namorada ao vivo

A versão espanhola do reality show “Ilha da Tentação” viralizou no mundo por conta de uma cena específica: um participante flagrou a namorada na cama com outro e entrou em desespero. Para muitos, a cena é digna de “novela mexicana”.

José Carlos Montoya entrou na competição para testar seu relacionamento com Anita Williams. Os dois se conheceram no reality show “El Conquistador”, na TVE, e agora participam da “La isla de las tentaciones”, da Telecinco, que vai ao ar as segundas e quartas-feiras.

Nas redes sociais, Montoya explodiu e já acumula 247 mil seguidores, mas o número não para de crescer. Dentre os comentários, há pedidos de que ele não volte com Anita após o ocorrido.

Entenda o que aconteceu

O programa que foi ao ar nessa quarta-feira (5) chocou internautas. Montoya foi escolhido pelos amigos para ver imagens ao vivo de sua companheira, Anita, que estava na ilha.

Ao vê-la, ele se deparou com a infidelidade da amada. Anita foi flagrada na cama com Manuel, e Montoya entrou em desespero. “Vocês me destruíram […] Você vai se arrepender por toda a sua vida!”, diz.

Em seguida, ele foge e vai em direção à Villa Playa e grita: “Você me dilacerou”. Anita escuta o namorado, mas é impedida de se aproximar dele, que estava fora de si.

Em certo momento, ela escapa e é repreendida pela apresentadora, que pede para ela não quebrar as regras. “Eu quero ir com ele agora, por favor, quero sair daqui”, diz Anita em lágrimas.

“Por favor, me disse para ser tentado e eu respeitei você”, afirma Montoya, enquanto ela é retirada do local pela apresentadora e participantes.