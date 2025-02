Lady Gaga brilha no Spotify com “ABRACADABRA” e alcança o Top 5 Global

Lady Gaga está mais uma vez dominando as paradas de sucesso com seu mais recente single, ABRACADABRA, que não só conquistou a melhor estreia solo de sua carreira no Spotify, como também está subindo rapidamente nas paradas globais e norte-americanas.

O lançamento do single veio como uma surpresa para seus fãs e foi acompanhado por um videoclipe impactante, que remete à energia vibrante de suas eras anteriores, como “The Fame Monster” e “Born This Way”.

A música teve um desempenho impressionante desde seu lançamento. No primeiro dia de lançamento, “ABRACADABRA” entrou no Spotify Global e nos Estados Unidos, alcançando a oitava posição, com incríveis 4.9 milhões de execuções.

No Brasil, a estreia foi ainda mais destacada, com a música alcançando o quinto lugar. A partir daí, o single não parou de crescer. Em apenas dois dias, a faixa subiu três posições no ranking global e nos Estados Unidos, atingindo o Top 5. Hoje, ocupa o quinto lugar nos charts internacionais e o quarto lugar no Brasil, tornando-se um verdadeiro fenômeno nas plataformas de streaming.

Esse sucesso não é por acaso. Além de “ABRACADABRA”, Lady Gaga também continua com grande presença no Spotify, especialmente nos Estados Unidos, onde sua colaboração com Bruno Mars, “Die With a Smile”, alcançou o primeiro lugar no ranking.

Essa canção também figurou nas paradas brasileiras, ocupando o 15º lugar. Juntos, Gaga e Bruno Mars são os únicos artistas estrangeiros a figurar entre os 50 mais tocados do Brasil, o que demonstra a popularidade crescente de Gaga em diversas partes do mundo.

Lady Gaga: Um ano promissor

Outro aspecto que chama atenção no desempenho de “ABRACADABRA” é o sucesso do videoclipe no YouTube. Lançado durante o intervalo do Grammy Awards de 2025, o clipe acumulou 6,8 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, superando o desempenho de outras músicas da era “Mayhem”, como “Disease”, que obteve 3,8 milhões de visualizações, e “Die With a Smile”, que teve 5,4 milhões.

O impacto visual do vídeo, com coreografias energéticas, figurinos vibrantes e uma estética nostálgica, reforçou a ideia de que a cantora está em uma fase de renovação criativa.

O que se pode perceber é que a era “Mayhem”, que acaba de começar, promete trazer grandes momentos para os fãs de Lady Gaga. A cantora tem demonstrado um domínio impressionante das plataformas de streaming, além de explorar novas formas de conexão com seu público, tanto musicalmente quanto visualmente.

Ela está indo além das expectativas e mostrando que, mesmo após anos de carreira, ainda tem muito a oferecer.

A estreia de “ABRACADABRA” não é apenas um marco para Lady Gaga, mas também para a indústria da música, que assiste ao renascimento de uma das artistas mais inovadoras da última década. É um lembrete de que o sucesso de Gaga não é apenas uma questão de números, mas também de como ela continua a evoluir artisticamente e a criar novas conexões com seu público ao redor do mundo.

Com o lançamento de “ABRACADABRA” e o impacto de sua estreia, Lady Gaga não só consolidou seu lugar entre as grandes estrelas da música, como também sinalizou que, em 2025, ela vem com tudo para dominar a cena musical de forma ainda mais intensa e inovadora. O futuro de Gaga parece brilhante, e seus fãs mal podem esperar para ver o que vem a seguir.