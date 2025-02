“Me pisoteou o chão”, afirma mulher envolvida em briga com Bia Miranda

E continuou: “Eu não pedi pra parar porque era só ela me batendo. Bia, você sabe que não me bateu sozinha. E o vídeo tá aí do Gato Preto me batendo e isso não é nem a ponta do iceberg do que eles fizeram comigo”, declarou ela, que registrou o caso na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Desacordada

Ainda na publicação, ela deu mais detalhes: “Tenho vídeo meu na maca da ambulância. Eu fiquei desacordada, não fiz drama como ela falou. Ela é tão desumana que depois de tudo o que fez ainda veio pra internet. Como eu quero biscoito e mídia? Eu tava desacordada no hospital, só vim aqui porque as pessoas estavam me atacando”, apontou, antes de finalizar:

“Eu nunca bateria em uma mulher grávida. E ela fala nos stories que ela iniciou a confusão e eu apenas me defendi. O Gato Preto me jogou no chão, não deu tempo de nada e eu apenas apanhei até ficar desacordada. Ele me bateu muito, me pisoteou o chão”, disse.