Um pescador que vive na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uacari, no Médio Juruá, Amazonas, teve um encontro inusitado enquanto navegava pelo rio. Ele registrou em vídeo o momento em que avistou uma onça-pintada nadando nas águas da região.

No início da gravação, o pescador se mostra encantado com a cena e comenta: “Tô tendo esse privilégio aqui”. No entanto, a situação muda quando o felino, aparentemente incomodado com a proximidade da embarcação, faz um movimento brusco em sua direção. Surpreso e assustado, o pescador reage imediatamente: “Pode afastar!”.

Apesar do susto, a onça segue seu percurso e atravessa o rio. O pescador encerra o vídeo descrevendo o momento: “Ó aí, pessoal, a onça atravessando o Juruá, valente, partiu pra nós aqui…”.

Veja o vídeo: