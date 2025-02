Prefeito Sérgio Lopes poderá se filiar ao União Brasil, de Alan Rick e Jairo Cassiano

O delegado Sérgio Lopes, prefeito reeleito da cidade de Epitaciolândia, poderá se filiar ao partido União Brasil, de Alan Rick e Jairo Cassiano. Segundo fontes, há um indicativo nesse sentido e, dentro em breve, o martelo pode ser batido.

Nesta semana, o prefeito reeleito participou de um encontro com Jairo Cassiano, tesoureiro do União Brasil e articulador político do senador Alan Rick, onde várias pautas foram debatidas, principalmente na área da política com vistas às próximas eleições.

Alan Rick é um dos nomes fortes para disputar o Governo em 2026 e já conta com o apoio político do prefeito Sérgio Lopes que é um dos principais aliados desse projeto naquela região. Atualmente o prefeito Sérgio Lopes é filiado ao Partido Liberal (PL). agora, as tratativas estão sendo feitas para que ele possa ingressar no União Brasil, fortalecendo ainda mais essa aliança.

Com bastante prestígio na política Acreana, Sérgio Lopes foi reeleito prefeito de Epitaciolândia em 2024 com 6.614 votos.