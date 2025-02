Preta Gil emociona com relato do hospital e espera alta em breve: “Renascimento”

Internada desde o dia 19 de dezembro por conta de uma cirurgia para a retirada de um tumor, Preta Gil fez um novo desabafo direto do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cantora ressaltou que janeiro foi o mês do seu renascimento, mesmo sendo muito difícil, desafiador, mas bonito.

“Não fiquei só um só minuto. O mês já começou com meu pai, Gilberto Gil, Flora Gil e Marina Morena dormindo comigo, apertadinhos na cama e no sofá do hospital, e assim seguiu o mês, com familiares e minha rede de apoio se revezando para cuidar de mim aqui no hospital!”, começou escrevendo.

Preta Gil mostrou momentos inéditos dessas últimas semanas na unidade de saúde e ressaltou como é emocionante vivenciar esse amor tão pulsante. “Obrigada, meus amores. Sim, eu faço make quase todos os dias pra ficar no hospital. Faz parte da minha rotina acordar, tomar café, tomar banho e me maquiar. Autocuidado me fortalece”, acrescentou.

“Mesmo com a mão tremendo, eu fiz questão de praticar o autoamor. E tendo a Soraya Rocha aqui comigo, ajuda muito, né? Ela me ajuda nessa tarefa. Óbvio que tem dias que são mais complicados e não queremos fazer nada! Fevereiro começou e eu ainda estou aqui no hospital, mas tenho certeza de que estou caminhando e evoluindo para a alta em breve”, sentenciou a artista.

Para concluir, Preta Gil expôs sua confiança de que terá um mês de fevereiro cheio de muitas vitórias.