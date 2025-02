Prouni: com mil candidatos aprovados na 1ª chamada, veja cursos mais concorridos no Acre

O Programa Universidade para Todos (Prouni) divulgou a lista dos estudantes pré-selecionados para o primeiro semestre de 2025, na última terça-feira (5), e o Acre registrou um total de 999 candidatos aprovados na primeira chamada.

No estado, 4.235 pessoas participaram do processo seletivo, resultando em 8.547 inscrições. Cada candidato tem a possibilidade de escolher até duas opções de curso.

No Acre, foram ofertadas 1.359 bolsas de estudo em 22 instituições privadas de ensino superior. Do total de bolsas, 975 são integrais e 384 parciais. Entre os cursos mais concorridos, Direito liderou com 1,5 mil inscritos e 136 pré-selecionados. Medicina apareceu em segundo lugar, com 1,1 mil inscritos e apenas oito candidatos selecionados. Enfermagem também teve grande procura, registrando 739 inscrições e 49 pré-selecionados.

O resultado da primeira chamada foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Já a segunda chamada está prevista para o dia 28 de fevereiro.

Confira a lista de cursos mais concorridos: