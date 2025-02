Seis anos transformando sonhos em quadrinhos: confira a coluna Multiverso AC

Neste sábado, 1º de fevereiro de 2025, a Portal Entretenimento celebra seus seis anos de existência, consolidando-se como uma editora de quadrinhos séria e dedicada ao cenário nacional. O projeto nasceu do sonho do gaúcho Matheus Iparraguirre, hoje editor-chefe, que ainda em 2001 começou a roteirizar suas primeiras HQs, como “O Gato”, e depois, em 2004, criou a série “Cyberpunks”. No entanto, diante de um mercado editorial brasileiro pouco aberto a novas produções na época, ele precisou engavetar suas ideias por 18 anos.

Foi só em 2019 que Matheus finalmente decidiu tirar os projetos do papel e fundou a Portal Entretenimento. Com a parceria de artistas talentosos, ele começou a transformar seus roteiros em páginas ilustradas e, no segundo semestre do mesmo ano, lançou as primeiras edições impressas. Sem distribuidoras no início, apostou em um modelo de vendas diretas, indo porta a porta no comércio e na indústria para apresentar seus quadrinhos.

O desafio maior veio com a pandemia, que impediu a participação da editora em eventos presenciais e trouxe um período de incerteza para o mercado. Sem outra opção, a Portal precisou se reinventar no digital, fortalecendo sua presença nas redes sociais e no YouTube para continuar crescendo. Ainda assim, a insegurança do período tornou tudo mais difícil, e a editora teve que persistir para sobreviver.

A grande virada aconteceu em 2023, com o retorno dos eventos presenciais. Foi então que a Portal expandiu suas vendas, iniciou novas parcerias comerciais e fortaleceu ainda mais sua identidade no mercado. Fazendo parcerias com quadrinistas de outras regiões.

Atualmente, a Portal Entretenimento conta com mais de 20 quadrinhos em produção, dos quais 30% já estão disponíveis no formato impresso. Além disso, a editora vem expandindo seu alcance para plataformas digitais, fechando novos contratos comerciais e investindo em literatura, com livros programados para publicação em breve.

Com um planejamento robusto para 2025, a Portal segue crescendo e já reúne mais de 25 artistas envolvidos nos projetos da casa. O próprio Matheus continua produzindo cursos de aprimoramento para o público interessado, com a intenção de qualificar e aprimorar pessoas interessadas a ingressar nesse seguimento, como cursos de roteiro, editoração, marketing e outras áreas essenciais.

Aos 38 anos, Matheus Iparraguirre se orgulha do que construiu e mantém sua motivação inabalável com o lema: Bora produzir?!

Instagram: @portal.entretenimento

Facebook: /portalhqs

YouTube: @PortalEntretenimento

WhatsApp: (51) 99199-3311