Denúncia aponta ônibus da Ricco circulando na capital com placa em nome de pessoa física e débitos

A Câmara de Rio Branco recebeu nesta quarta-feira (12) uma denúncia relacionada a um ônibus da empresa Ricco Transportes, responsável pelo transporte público da capital acreana.

De acordo com a denúncia apresentada, um ônibus, de placa LQM8G94, que faz a linha do bairro Jacarandá, no Segundo Distrito de Rio Branco, tem como proprietário uma pessoa física.

No documento do veículo, apresentado pelo vereador Eber Machado durante sua fala no plenário, consta o nome de Michael William L. Moraes, com CPF expedido no estado de Minas Gerais.

A última atualização do documento data de 06 de julho de 2022, ainda com placa pertencente ao município de Engenheiro Navarro (MG), com descrição de cor amarela. Outro ponto observado no documento do ônibus é a existência de débitos, tanto de IPVA, quanto de Licenciamento.

De acordo com o vereador, além deste veículo, outros 56 ônibus estariam rodando em Rio Branco com placas de outro estado. “Após nossa apuração, verificamos que 56 ônibus, salvo engano, estariam com placa de outro estado e em nome de terceiros, totalmente irregulares em suas origens.

A redação do site ContilNet tentou entrar em contato com o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, para apurar se o chefe da pasta tem ciência da situação das placas dos veículos, no entanto, não obteve retorno até o final desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.