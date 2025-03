Na última quinta-feira (6/3), após tentar fugir às pressas para Brasilinha, em Goiás, Hayra foi localizada e presa por investigadores da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), acusada de exploração e agressão contra pessoas vulneráveis que trabalhavam para ela.

A mulher usava a religião como um disfarce para cometer atrocidades. Sua forma de atuação envolvia a conquista da confiança de pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo promessas de emprego e acolhimento dentro de seu terreiro. Uma vez dentro de sua casa, as vítimas passavam a viver sob controle, exploração, além de sofrerem violência física e psicológica.

Inicialmente tratada com respeito, foi, aos poucos, isolada de sua família e obrigada a realizar trabalhos domésticos e sexuais sem qualquer retorno financeiro. Além dela, uma outra mulher que trabalhava na casa também sofreu agressões e foi mantida sob domínio da mãe de santo.

Ciclo de violência

Quando os convidados iam embora e os eventos na casa acabavam, a mãe de santo se transformava. Relatos apontam que ela mantinha um ambiente de medo e controle, onde os que ousavam desobedecê-la sofriam castigos físicos e psicológicos.

A polícia descobriu que Hayra não apenas explorava os que trabalhavam para ela, mas também impedia que mantivessem contato com suas famílias. A desnutrição e as condições degradantes enfrentadas por suas vítimas foram comprovadas na investigação.

Fuga frustrada

Com a investigação avançando, ela tentou escapar do Gama e se esconder em Brasilinha, no estado de Goiás. No entanto, sua fuga durou pouco. Na última quinta-feira (6), agentes da Polícia Civil do DF a localizaram e efetuaram sua prisão.

Agora, a mãe de santo pode responder por redução à condição análoga à escravidão, cárcere privado, lesão corporal e maus-tratos. O caso segue em investigação, e outras possíveis vítimas podem ser identificadas.