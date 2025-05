Ana Maria Braga comemora aniversário do filho galã com cliques raros e declaração

Ana Maria Braga, apresentadora do “Mais Você”, celebrou na tarde desta terça-feira (27/5) mais um momento especial em família. O filho da contratada da Globo, Pedro Maffei, está completando 41 anos. O rapaz, que vem sendo considerado um galã pelos telespectadores do matinal e internautas, é diretor de fotografia e também surfista. Pedro é fruto do relacionamento da comunicadora com o economista Eduardo de Carvalho. O irmão de Mariana Maffeis, já tem um filho de 13 anos chamado Bento.

“Parabéns, Pedrão! Que a vida nos mantenha sempre de mãos dadas, olhando na mesma direção e caminhando com amor, respeito e parceria. Tenho um orgulho imenso de você. Você é uma das minhas maiores razões de existir”, escreveu Ana Maria sobre o parente. Na última segunda-feira (26/5), a loira recebeu jornalistas e influenciadoras nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para apresentar o cenário do “Chefe de Alto Nível”, futuro reality show culinário produzido pela mesma emissora.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ana Maria Braga e Pedro Maffei – Foto: Reprodução/Instagram Ana Maria Braga e Pedro Maffei – Foto: Reprodução/Instagram Ana Maria Braga não segura o choro ao elogiar Liniker Reprodução / Globo Ana Maria Braga nos bastidores de palestra em Harvard Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto também integram o time da versão brasileira do “Next Level Chef” (Fox). A estrela da televisão aberta então comentou: “Eu assisti a três edições do programa fora do Brasil e diria para vocês que não há nada igual. Eu digo e repito: o que estamos fazendo nunca foi visto no Brasil. São tantas histórias de garra e coração que fica difícil segurar a ansiedade para ver tudo isso no ar. Cada dia é uma experiência que você sai daqui surpreso, sabe? A gente chora, ri, se diverte, coloca alma e coração, e doa tudo o que tem”.

Rodrigo Dourado, diretor do gênero de realities da Globo, cravou: “Reforçando o DNA multitela dos nossos realities, o “Chef de Alto Nível”certamente estará presente em todas as nossas redes sociais”. Nos últimos dias, bastante elegante, divulgou fotos e vídeos no camarim, anunciando que estava encerrando mais uma semana de gravações. Na contagem regressiva, anunciou que estão na reta final das filmagens e que a jornada tem sido muito bonita.