Ancelotti divulga 1ª convocação da Seleção Brasileira; veja os nomes

Apresentado nesta segunda-feira (26/5) como novo treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti revelou os atletas convocados para os dois primeiros compromissos no comando da Amarelinha.

Veja a primeira lista de Ancelotti:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians);

Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Éderson (Atalanta), Gerson (Flamengo); Atacantes: Antony (Real Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Jr. (Real Madrid).

O Brasil terá pela frente Equador, no dia 5 de junho, e Paraguai, no dia 10 do mesmo mês, em jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

É a primeira vez que Carlo Ancelotti comanda uma seleção nacional. Entretanto, o treinador é multicampeão por clubes.

Entre os destaques na carreira do italiano, está a marca de maior vencedor de Champions League. Ao todo, Carletto venceu a competição como técnico em cinco oportunidades – três vezes com o Real Madrid e duas com o Milan.