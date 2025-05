Sereia em aquário faz chá revelação para atacante do Santos. Vídeo

Também conhecido como Sereias da Vila, o time do feminino do Santos Futebol Clube ganhou um “novo membro” com a gravidez da atacante Ketlen Wiggers. Na 12ª semana de gestação, a jogadora decidiu realizar um chá revelação para descobrir o sexo do bebê e, para isso, contou com a ajuda de uma “sereia”!

A revelação aconteceu na tarde desta sexta-feira (16/5), no Aquário de São Paulo, com a ajuda de Karoline Carmagnani, que atua há 11 anos como sereia.

Veja o momento em que a sereia revela o sexo do bebê:

Considerada a maior artilheira da história do Santos, Ketlen soma 207 gols em 363 jogos com a camisa do time. Ela é a jogadora com mais partidas disputadas na história do clube, com títulos como: Libertadores (2009), Campeonato Brasileiro (2017) e Copa do Brasil (2008 e 2009).

“Um chá revelação único, onde tem toda a representatividade das Sereias da Vila, estou muito feliz e ansiosa”, analisou Ketlen antes do momento em si.

Grávida de um menino, que vai se chamar Lucca, a atacante deve virar mãe no dia 20 de novembro.