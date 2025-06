Cantor Evoney Fernandes divulga nova música com blusa homenageando o Acre

O cantor e humorista Evoney, que possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, iniciou recentemente a divulgação de seu novo álbum. Nesta semana ele publicou um vídeo de um trecho de seu novo sucesso, a música “Amor Ardente”, mas o que chamou atenção foi sua homenagem ao Acreano.

Vestindo uma camisa marrom, a estampa com a frase “acreano gente boa”, com a bandeira do estado, alegrou os fãs locais do artista.

Conhecido como o “Pai da Seresta”, Evoney Fernandes soma mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify, e é dono de hits como “Diga Pra Mim”, que ultrapassa a marca dos 18 milhões de plays nas plataformas digitais, “Lápis”, parceria com Pablo (17 milhões); “Vendedora de Amor”; “Marquinha de Fita”; e a produção “Respira Fundo”, feat com Nadson O Ferinha; entre outras.

No Acre, o cantor tem forte presença e já se apresentou em diversos eventos no estado, como a Festa do Trabalhador em Cruzeiro do Sul, a Expoacre e o Festival do Abacaxi, em Tarauacá, que teve um público de mais de 20 mil pessoas para assistir o seu show.

Veja o vídeo: