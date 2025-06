De boato a amor verdadeiro: Nattan revela ter inventado história de beijo em Rafa no passado

Bem no estilo “história de pescador”, Nattan revelou que contou uma mentirinha no passado envolvendo sua atual namorada, Rafa Kalimann. Durante uma entrevista no programa “Surubaum”, o casal surpreendeu os apresentadores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank ao compartilhar um episódio curioso.

Seis anos antes do namoro, o cantor de forró inventou para os amigos que havia ficado com Rafa durante uma gravação de DVD. A história surgiu em 2018, quando Nattan tietou a influenciadora e atriz em um evento em Porto de Galinhas. Eles chegaram a posar juntos para uma foto, e foi o suficiente para alimentar a imaginação do cantor.

“Mandei para o pessoal do interior, falando: ‘C***lho, peguei a Rafa Kalimann’”, contou ele, aos risos. “Depois que aconteceu, meus amigos falaram: ‘Não é que o danado não estava mentindo?’”, completou.

O que parecia apenas uma brincadeira do destino acabou se concretizando anos depois. Em novembro de 2024, o primeiro beijo aconteceu de verdade, e desde então, eles não se desgrudaram. “A gente é muito emocionado. Quando a gente deu o primeiro beijo, sabia que ia ficar junto, e ficou. Eu já estava tentando resistir, tínhamos acabado de ficar solteiros, choramos as pitangas um para o outro, e rolou”, relembrou Rafa.

Ironicamente, ou não, hoje eles vivem uma fase ainda mais intensa: esperam a primeira filha juntos. A novidade foi compartilhada recentemente nas redes sociais, onde o casal tem mostrado o quanto está feliz com essa nova etapa da relação. O nome da neném será Zuza, em homenagem a avó do cantor, que faleceu no mês de abril.