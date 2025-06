Peak: o novo jogo de escalada em equipe que conquistou o Steam em menos de uma semana

Um novo sucesso indie está tomando conta da comunidade gamer: Peak, jogo cooperativo de escalada desenvolvido pela Landcrab — uma parceria entre os estúdios Aggro Crab e Landfall — já vendeu mais de 1 milhão de cópias no Steam em menos de sete dias. Lançado no dia 16 de junho, o game alcançou um pico de mais de 102 mil jogadores simultâneos, conquistando o topo entre os jogos mais jogados da plataforma da Valve.

Disponível exclusivamente para PC via Steam, Peak se destaca por sua jogabilidade baseada em física, mapas que mudam diariamente e uma proposta 100% cooperativa, com até quatro jogadores escalando juntos. E o melhor: custa apenas R$ 23,99, com requisitos acessíveis para rodar.

🔗 Página de Peak no Steam

Apesar do foco no gameplay, Peak possui uma narrativa sutil e imersiva. Os jogadores assumem o papel de escoteiros perdidos em uma ilha após um acidente aéreo, e a única forma de escapar é escalar até o topo de uma montanha desafiadora. A história é contada de forma experimental, sem falas ou cenas — deixando a imersão por conta da ambientação e da colaboração entre os jogadores.

A jogabilidade de Peak é caótica e divertida, com ênfase em cooperação e física realista. Os mapas são compostos por quatro biomas distintos — de ruínas tropicais a picos gelados — cada um com desafios únicos como superfícies escorregadias, plantas perigosas e terrenos instáveis.

O diferencial está na mudança diária dos mapas, o que garante novos desafios a cada 24 horas, aumentando a longevidade do jogo. Para escalar, é preciso usar cordas, equipamentos, dividir comida e coordenar movimentos com os colegas para avançar até o cume.

🏔️PEAK is OUT NOW on Steam‼️

Scale the mountain as a group of lost nature scouts (or solo) in this co-op climbing game

Work together, communicate, and support your fellow scouts to make it to the peak… or perish 💀

Finally… we made PEAK pic.twitter.com/6kssz85I54

— AGGRO CRAB 💥 (@AggroCrabGames) June 16, 2025