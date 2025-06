Romance no ar! Alane e Francisco Gil são vistos juntos após show em SP

O show de Francisco Gil desta terça-feira (10/6) teve uma convidada mais que especial: Alane Dias. A ex-BBB e o filho de Preta Gil, que assumiram a relação no início de maio, trocaram carinhos após o fim da apresentação, em São Paulo.

O músico faz parte da banda Gilsons, que conta com outros dois membros da família de Gilberto Gil. Além do neto do veterano, há o irmão José Gil e seu sobrinho João Gil. O grupo de destaque na música popular brasileira (MPB) é conhecido por sucessos como “Várias Queixas” e “Deixa Fluir”.

A apresentação dos músicos foi em um evento de uma marca de moda de luxo italiana. Para a ocasião, Alane elegeu um vestido longo com detalhes transparentes na perna e um maxi blazer, além de um penteado mais simples. No final do show, os pombinhos se encontraram e não hesitaram em demonstrar a sintonia do casal, com direito a beijos e carícias.

Alane e Francisco assumiram a relação no início de maio, com uma legenda romântica e um clique compartilhado no Instagram: “A vida acontecendo nos detalhes mais bonitos”. O filho de Preta Gil elogiou a atriz e influenciadora: “A mais linda”. Apesar da troca de mensagens, a relação já havia começado há cerca de dois meses.

Ainda em abril, o casal foi flagrado em clima de intimidade durante uma viagem a Fortaleza (CE), onde participaram de um evento no Beach Park. Desde então, os cliques se tornaram cada vez mais recentes, com registros em São Paulo, durante show de Gilberto Gil, e também em Ipanema, no Rio de Janeiro.