Blue Lock Rivals Codes 2025: resgate giros grátis e recompensas em julho!

Os códigos de Blue Lock Rivals são sequências alfanuméricas liberadas pelos desenvolvedores que oferecem recompensas para aprimorar sua gameplay gratuitamente. Eles podem ser trocados por habilidades especiais baseadas no anime Blue Lock, que normalmente seriam adquiridas via Robux. O TechTudo preparou uma lista atualizada com os códigos disponíveis para resgate em julho de 2025.

Blue Lock Rivals está disponível gratuitamente via Roblox para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC, além de celulares Android e iPhone (iOS).

O que são os códigos de Blue Lock Rivals no Roblox?

Os códigos de Blue Lock Rivals são combinações de letras, números e símbolos que servem para melhorar a experiência de jogo. Ao resgatá-los, os jogadores recebem giros grátis em uma “roleta virtual”, que concede recompensas aleatórias como Estilos e Fluxos — habilidades especiais inspiradas nos personagens de Blue Lock.

Lista de códigos do Blue Lock Rivals (julho de 2025)

Aqui estão alguns dos códigos disponíveis e suas recompensas para o mês de julho de 2025. Lembre-se de que eles podem expirar a qualquer momento, então resgate-os o quanto antes:

KINGOVERHAUL! : 7 Giros de Estilo da Sorte e 7 Giros de Flow da Sorte

: 7 Giros de Estilo da Sorte e 7 Giros de Flow da Sorte KINGAUTHORITY! : 7 Giros de Estilo da Sorte e 7 Giros de Flow da Sorte

: 7 Giros de Estilo da Sorte e 7 Giros de Flow da Sorte MASSIVEBUGFIXES! : 5 Giros de Estilo da Sorte e 5 Giros de Flow da Sorte

: 5 Giros de Estilo da Sorte e 5 Giros de Flow da Sorte KINGAWAKENING!: 5 Giros de Estilo da Sorte e 5 Giros de Flow da Sorte

Como resgatar códigos no Blue Lock Rivals

Resgatar códigos em Blue Lock Rivals é um processo simples. Siga estes passos:

Acesse a comunidade oficial: Vá até a comunidade oficial de Blue Lock Rivals e clique em “Juntar-se à comunidade”. Curta a página: Na página de Blue Lock Rivals no Roblox, clique no botão de Like (Joinha). Acesse o jogo: Abra Blue Lock Rivals e, dentro do Lobby, selecione a opção “Códigos” no menu. Observe que é necessário estar no nível 5 ou 10, dependendo do código. Insira e resgate: Insira o código desejado e clique em “Resgatar” para aproveitar as vantagens no jogo.

Fonte:Tech Tudo

Redigido por ContilNet.