Netflix divulga 1ª imagem com elenco da adaptação de “Orgulho e Preconceito”

Nova adaptação baseada no clássico de Jane Austen está prevista para estrear na plataforma em 2026

1ª imagem do elenco da adaptação de “Orgulho e Preconceito” da Netflix (Divulgação/Netflix)

A Netflix divulgou nesta terça-feira (29/7) detalhes da nova adaptação do romance “Orgulho e Preconceito”, escrito por Jane Austen. A nova produção, prevista para estrear em 2026, também divulgou a primeira foto das atrizes que viveram as mulheres da família Bennet, com Emma Corrin, a Princesa Diana de “The Crown”, escalada para o papel principal.

A implacável Sra. Bennet, mãe da protagonista, será interpretada por Olivia Colman, vencedora do Oscar pelo papel em “A Favorita” (2019). Completam o elenco das irmãs Bennet: Freya Mavor como Jane Bennet, Hopey Parish como Mary Bennet, Rhea Norwood como Lydia Bennet, e Hollie Avery como Kitty Bennet.

1ª imagem do elenco da adaptação de "Orgulho e Preconceito" da Netflix

A produção será comandada por Euros Lyn, diretor responsável por “Heartstopper”, e Dolly Alderton, autora britânica famosa pelo livro “Tudo Que Sei Sobre O Amor”.

“Com ‘Orgulho e Preconceito’, Jane Austen foi uma das precurssoras da comédia romântica. O livro é um presente para adaptar — repleto de drama e profundidade, além de comédia e charme. Nele reside a oportunidade de examinar as complexidades do amor, da família, da amizade e da sociedade, todos a partir da visão deliciosamente observadora de Austen. Com Euros Lyn dirigindo nosso elenco estelar, estou muito animada para reintroduzir esses personagens hilários e complexos para aqueles que consideram Orgulho e Preconceito seu livro favorito e para aqueles que ainda não conheceram sua Lizzie e seu Sr. Darcy”, conta Alderton.

A série terá seis episódios e promete trazer uma adaptação fiel ao material original, ao contrário da versão para os cinemas de 2005. Jack Lowden, ator conhecido por produções britânicas, terá a responsabilidade de viver o galã Sr. Darcy – que já foi interpretado por Matthew Macfadyen nas telonas e por Colin Firth, de “O Diário de Bridget Jones”, na TV.