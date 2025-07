Técnica viral usa spray de glitter para dedurar homens casados infiéis

Ter encontros na esperança de construir um relacionamento romântico pode ser desafiador em 2025. Uma preocupação específica acomete mulheres em busca de um partido: o receio de se envolver com homens casados que fingem ser solteiros. Nas redes sociais, uma técnica viral usa spray de glitter como “solução”.

Como? Vem saber mais!

Nas redes sociais, o glitter virou estratégia anti-parceiros infiéis

Spray de glitter para “dedurar” parceiros infiéis

O truque viral consiste em espalhar spray de glitter (ou outros cosméticos com o brilho) pelo corpo antes de ter um encontro. Quem já usou glitter no Carnaval, por exemplo, sabe que as micropartículas podem levar dias para sair totalmente. Removê-las é uma tarefa para lá de difícil – inclusive, para os homens que estiverem em contato com parceiras que usaram o produto.

Dessa forma, após o “date”, os pares de homens comprometidos imediatamente notariam que ele esteve com outra pessoa, devido aos resquícios de glitter. O brilho funcionaria, assim, como uma estratégia curiosa para “dedurar” a traição do parceiro. De certa maneira, seria até um código de apoio entre mulheres.

O truque viral é usar o glitter no corpo, principalmente as versões em spray

Como a técnica viralizou

A técnica viralizou no TikTok depois que a criadora de conteúdo Dalia Grande publicou um vídeo com a sugestão inusitada. Nas imagens, ela passa glitter em todas as partes de pele expostas pelo vestido, enquanto se arruma para um encontro. A jovem explicou que está “na idade em que eles costumam se casar”, e completou: “Homens casados odeiam glitter”.

Nos comentários, outras mulheres aplaudiram a ideia. “Essa quantidade de glitter vai espantar homens casados, mosquitos, ursos e vampiros”, brincou uma delas. “Caramba, vou começar a usar glitter e abraçar o meu homem antes de ele sair. Uno reverso”, comentou, em referência ao famoso jogo de cartas. Atualmente, a postagem passa de 24 milhões de visualizações.

Em meio à discussão sobre o curioso truque anti-parceiros infiéis, mulheres contribuíram com outras sugestões. Entre elas, no carro, manchando propositalmente de glitter o espelho do quebra-sol do banco do passageiro. Ou, caso o encontro seja na casa do “contatinho”, deixar algum rastro de glitter no local.

Glitter gera ressalvas entre especialistas

Apesar de ser um material popular, sobretudo no período do Carnaval, há ressalvas de especialistas sobre o uso de glitter, já que trata-se de um microplástico, que pode gerar impactos ao meio ambiente e até ao corpo humano, devido às substâncias químicas presentes no plástico. A União Europeia, por exemplo, exigiu em 2023 que marcas deixem de usar glitter em cosméticos até 2035.