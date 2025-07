Treta no rap: empresária expõe ícones do gênero; a casa caiu para Djonga, Tasha & Tracie e Kyan

Nicole Balestro, sócia e CEO do selo independente Ceia Ent., responsável por lançar nomes importantes ao cenário, foi às redes sociais e elencou detalhadamente situações que está enfrentando com os artistas

Um escândalo abalou o circuito do rap nas últimas horas, quando Nicole Balestro, empresária que se projetou na indústria fonográfica ao trabalhar com ícones do gênero, como Djonga, Tasha & Tracie e Kyan, expôs dívidas e práticas criminosas de alguns desses artistas.

A sócia e CEO do selo independente Ceia Ent., responsável por lançar nomes importantes ao cenário, foi às redes sociais e elencou detalhadamente situações que está enfrentando.

Além das dívidas de alto valor, ela relatou episódios de desrespeito e pressões sofridas durante seu período com os artistas.

Em relação ao rapper Djonga, por exemplo, a empresária afirma que ele pagou apenas R$350 mil pelo seu catálogo e que teria coagido ela a assinar contratos que assumiam essa e outras dívidas milionárias.

Ela relatou que foi ameaçada de exposição caso não assinasse.

Sobre Tasha & Tracie, Nicole cobra cerca de mais de R$500 mil das artistas. Ela diz que sempre lutou pelos direitos delas, mas acabou desacreditada. Inclusive, acusa a dupla de ter usado a internet para propagar informações improcedentes contra ela.

Em meio a isso, a empresária também revelou que alugava carros em seu nome para o rapper Kyan e, após ele sofrer um acidente que resultou em perda total do veículo, a dívida, que era de R$110 mil em 2022, já ultrapassa R$250 mil.

Ela afirma que, além de não pagar o prejuízo, Kyan seguiu a vida normalmente sem dar satisfação.

Em outras publicações, Nicole revelou que foi pressionada a assinar documentos para que artistas saíssem da distribuidora, deixando dívidas milionárias no nome dela e da Ceia.

Segundo a mesma, ela recebeu apenas 10% de tudo que produzia como empresária, enquanto arcava com problemas judiciais e pessoais para manter os projetos funcionando.

A reportagem do portal LeoDias entrou em contato com Nicole, que confirmou os detalhes publicados em suas redes sociais. O espaço está aberto a todos os envolvidos.