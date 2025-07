Vai garantir o seu? GTA 6: possível preço e início da pré-venda revelados

GTA 6 é o próximo grande lançamento da Rockstar Games e, por que não, da indústria dos games em cenário global, e já cria uma alta expectativa na comunidade, mesmo com seu adiamento para 26 de maio do ano que vem. Como confirmado, o novo game contará a história do casal Jason e Lucia — inspirados em Bonnie e Clyde — que precisarão um do outro para sobreviver em Vice City, a Miami do universo de Grand Theft Auto. Entre os fãs que, com certeza, vão comprar o GTA 6, é importante saber o possível preço e o início da pré-venda do game.

Vale lembrar que o game terá versões para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, além de, provavelmente, ser lançado para PC no futuro. A ansiedade pela chegada do título é tanta que os fãs já estão de olho na sua pré-venda (ainda não iniciada) e nos preços especulados ao longo dos últimos meses. Por isso, o TechTudo está aqui para esclarecer todas as dúvidas da comunidade sobre o lançamento de GTA 6 em 2026. Se vai comprar GTA 6 com certeza, saiba possível preço e início da pré-venda.

Em resumo:

GTA 6 pode realmente chegar ao mercado custando acima de R$ 600 , segundo rumores e vazamentos como o da loja suíça Brack , que listou o jogo por 99 francos suíços (cerca de R$ 650 em conversão direta). A possibilidade de um valor tão elevado se justifica pelo alto custo de produção do game e pela enorme expectativa em torno do título. Analistas do mercado acreditam que, se confirmado, esse preço pode abrir espaço para outras produtoras aumentarem também o valor de seus lançamentos futuros.

pode realmente chegar ao mercado custando acima de , segundo rumores e vazamentos como o da loja suíça , que listou o jogo por 99 francos suíços (cerca de em conversão direta). A possibilidade de um valor tão elevado se justifica pelo alto custo de produção do game e pela enorme expectativa em torno do título. Analistas do mercado acreditam que, se confirmado, esse preço pode abrir espaço para outras produtoras aumentarem também o valor de seus lançamentos futuros. Apesar de ainda não haver uma data oficial para a pré-venda, a Rockstar já disponibilizou GTA 6 para adição às listas de desejo nas lojas do Xbox e PlayStation . A tendência é que o início das vendas antecipadas ocorra entre o fim de 2025 e o início de 2026, respeitando o padrão da empresa em lançamentos anteriores. A data global de lançamento está marcada para 26 de maio de 2026, e tudo indica que o Brasil será incluído nesse calendário, com suporte ao idioma português nas legendas e menus.

já disponibilizou para adição às listas de desejo nas lojas do e . A tendência é que o início das vendas antecipadas ocorra entre o fim de 2025 e o início de 2026, respeitando o padrão da empresa em lançamentos anteriores. A data global de lançamento está marcada para 26 de maio de 2026, e tudo indica que o será incluído nesse calendário, com suporte ao idioma português nas legendas e menus. Comprar o jogo na pré-venda pode trazer vantagens como itens exclusivos dentro do game ou até brindes colecionáveis, mas também envolve riscos, como possíveis bugs no lançamento. A compra segura deve ser feita por plataformas oficiais ou varejistas confiáveis, principalmente se o interesse for pela mídia física. A grande demanda por GTA 6 pode fazer com que o estoque se esgote rapidamente, o que reforça a importância de comprar em locais com boa reputação e garantia de entrega.

GTA 6 vai custar R$ 600?

Antes mesmo do adiamento do game para 2026, a loja suíça Brack, conhecida por antecipar o preço de novos jogos, vazou um possível valor da pré-venda de GTA 6: 99 francos suíços, o que equivale a US$ 112 ou R$ 650 em conversão direta. Esse vazamento vai na mesma linha de rumores antigos, que já apontavam para um preço elevado para o novo Grand Theft Auto, acima de US$ 99 (cerca de R$ 550).

A alta expectativa pela nova edição da franquia somada ao elevado custo de produção do jogo são alguns dos motivos para que a Take-Two Interactive — dona da Rockstar — aumente o preço. Analistas da indústria, como Michael Pachter (Wedbush Securities) e Matthew Ball (Epyllion), revelam que existe um anseio de outras produtoras por um aumento no valor de GTA 6, que se tornaria um ‘gatilho’ para que elas também aumentassem os preços de seus produtos.

Quando começa a pré-venda de GTA 6?

Há menos de um ano para o lançamento de GTA 6, a Rockstar Games ainda não anunciou quando iniciará a pré-venda do seu grande título. A tendência, todavia, é que o game chegue às lojas oficiais de forma antecipada entre o final de 2025 e começo de 2026. Essa previsão leva em conta o histórico de lançamentos da empresa, especialmente na franquia Grand Theft Auto e outros fatores, como o tempo hábil das compras e períodos festivos, como o Natal, que costuma movimentar o comércio.

No mês de junho, o novo jogo apareceu nas lojas do Xbox e do PlayStation, mas apenas para que os fãs o adicionem às suas listas de desejo. Essa função, entretanto, permite que o console envie uma notificação em caso de novidades sobre o game, como a chegada da pré-venda, por exemplo, dando a entender que isso pode acontecer em breve. Vale lembrar que a data de lançamento oficial é 26 de maio de 2026.

Vale a pena comprar GTA 6 na pré-venda?

Adquirir ou não um game antes do seu lançamento oficial depende, principalmente, do perfil de cada usuário: existem os que querem ser um dos primeiros a jogar, aqueles que preferem aguardar análises, reviews e gameplays, e também quem pense na parte financeira e anseiam por promoções futuras. Assim como outros grandes jogos, a pré-venda de GTA 6 deve trazer benefícios aos compradores, especialmente em itens in-game para facilitar a jogatina ou dar ainda mais profundidade aos detalhes.

De qualquer forma, itens diversos, como roupas, armas, carros, dinheiro virtual ou até mesmo produtos colecionáveis — como livros e pôsteres — podem ser alguns dos bônus para quem comprar o jogo antecipadamente. É importante ressaltar que mesmo títulos de alta expectativa, como os da franquia Grand Theft Auto, não estão imunes de um lançamento ruim, com problemas técnicos, bugs ou uma má otimização. Aguardar o lançamento oficial pode evitar esses riscos.

O lançamento de GTA 6 no Brasil

A chegada de um grande título como GTA 6 gera dúvidas sobre a sua data de lançamento para o mercado brasileiro, que pode ser diferente de outros países. No entanto, ainda não há nenhuma confirmação da Rockstar Games sobre esse assunto. Um indicativo positivo para os fãs é a chegada do game às lojas oficiais do PlayStation e Xbox, que apresentam a data global do jogo: 26 de maio de 2026.

A tendência é que ele esteja jogável no Brasil na mesma data em que outros países, assim como foi Red Dead Redemption 2, em 2018. Os lançamentos recentes da empresa também indicam que o novo Grand Theft Auto também terá textos e legendas em português do Brasil. Apesar disso, os games da Rockstar costumam não ter dublagem para outras línguas além do inglês, e isso, a princípio, não mudará para GTA 6.

Onde comprar GTA 6 de forma segura?

Quando se trata de adquirir um novo jogo, não há nada mais tranquilo do que utilizar plataformas oficiais de console e PC, como a Microsoft Store, PS Store, Steam, Epic Games Store, entre outras. Contudo, alguns jogadores costumam aproveitar outros varejistas para conseguir promoções, descontos, parcelamentos e, principalmente, a mídia física do jogo.

Por isso, é sempre bom ficar atento a comentários e avaliações de outros usuários sobre cada loja, bem como dar preferência a grandes lojistas de renome, onde os problemas geralmente são menos frequentes e o suporte é mais garantido. Se tratando de mídia física, é importante ter uma garantia do vendedor de que há estoque suficiente da mídia do jogo, já que no caso de GTA 6, por exemplo, a alta demanda pelo game poderá esgotar o produto em diversos varejos ao redor do mundo.

Fonte: TechTudo Redigido por ContilNet.