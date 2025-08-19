Amanda Kimberlly se pronuncia e expõe conversa com Bruna Biancardi

A modelo Amanda Kimberlly quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a polêmica envolvendo sua filha, Helena, e a filha de Bruna Biancardi, Mavie. O caso começou após Bruna postar e apagar uma foto das duas crianças juntas, alegando que havia sido um pedido de Amanda.

Em seu Instagram, Amanda desabafou sobre os ataques que sua filha de apenas um ano de idade sofre nas redes sociais e expôs conversas privadas com Bruna Biancardi para esclarecer a situação. “Em momento algum pedi que apagassem a foto da minha filha com a irmã”, afirmou.

A modelo explicou que seu único pedido sempre foi ser comunicada antes de qualquer publicação da filha, “por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis”. Amanda reforçou que nunca proibiria a família paterna de compartilhar momentos especiais, mas acredita que a comunicação prévia evita mal-entendidos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.