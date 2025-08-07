De volta ao lar: bebê Aurora sobrevive a tragédia e família clama por justiça

Após mais de 40 dias internada em estado grave, a pequena Aurora, bebê acreana vítima de queimaduras em uma maternidade de Cruzeiro do Sul, está de volta para casa, no interior do Acre. O retorno da família foi marcado por emoção, gratidão e o apelo por justiça. A criança passou por tratamento intensivo em Minas Gerais, após ser transferida às pressas devido à gravidade do caso.

O pai da bebê, Marcos Oliveira, relatou a difícil trajetória vivida desde o momento do acidente. “É gratificante estar em casa depois de tanto tempo. Foram mais de 40 dias lutando pela vida da Aurora. Não foi só a queimadura. Ela saiu daqui entubada, direto pra Minas Gerais, e ainda teve uma parada cardíaca de 39 minutos. No último segundo, ela voltou à vida”, contou emocionado.

Durante o tratamento, Aurora precisou passar por curativos intensivos, sedação contínua e até enxertos de pele. Segundo o relato do pai, mesmo sob sedação, a bebê se mexia muito, o que exigiu ainda mais atenção da equipe médica. Em um dos momentos mais delicados, os médicos chegaram a considerar a possibilidade de amputação do pé da criança, que apresentava necrose. “A médica doutora Rosa torceu muito pra não precisar amputar, e, graças a Deus, houve um avanço”, disse Marcos.

A volta para casa, porém, não encerra o processo. Aurora ainda precisa de acompanhamento médico constante. A família já deu entrada no Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para garantir o retorno às consultas especializadas e novos exames. “Ela vai precisar de muitos exames, inclusive para avaliar possíveis sequelas neurológicas. Como ela é muito nova, ainda não é possível prever nada”, explicou.

Marcos também reforçou a importância de que a justiça seja feita. O caso da bebê Aurora gerou forte comoção e mobilização social. “É o que todo mundo quer. Justiça. O que minha filha passou, ninguém deseja pra ninguém. O que a gente viveu foi um terror. Esses dias todos, a gente não dormia, não descansava. Qualquer ligação era um susto”, relembrou.

O pai também fez um apelo para que o Ministério Público investigue a fundo a maternidade onde o caso aconteceu. Segundo ele, após a repercussão da situação de Aurora, várias outras mães entraram em contato relatando negligências e problemas semelhantes. “Depois do que aconteceu com a Aurora, abriu porta pra muita gente denunciar. Muita mãe me mandou mensagem, contando coisas que aconteceram e que até hoje estão sem resposta.”

O caso da bebê Aurora agora segue em investigação. A família espera que as autoridades se posicionem com rigor diante das denúncias e do sofrimento vivido. Enquanto isso, continuam a batalha pelo pleno restabelecimento da saúde da filha. “É só gratidão por quem orou, mandou mensagens. Mas também é só o começo. A luta não acabou.”

Veja o vídeo: