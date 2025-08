Do meme às telas: “Caramelo” é protagonista de novo filme da Netflix

O vira-lata caramelo é considerado um símbolo cultural no Brasil, e há até quem defenda que tenha um deles por cada esquina do país. O apego é tanto que a espécie já chegou a pautar o legislativo com a PL 1897/23. Agora, o novo passo do cãozinho é nas telinhas, graças à Netflix, que já iniciou a divulgação de “Caramelo”.

O longa-metragem é intitulado em homenagem ao bichano, que divide o protagonismo com Rafael Vitti. O ator, de 29 anos, interpreta o chef de cozinha Pedro, que é dono de Amendoim. O cozinheiro está prestes a realizar o sonho de liderar um restaurante, mas é surpreendido com um diagnóstico inesperado.

“Com a ajuda de um simpático vira-lata caramelo (Amendoim), ele embarca em uma emocionante jornada de redescoberta, encontrando significado e inspiração no agora. É para se emocionar – e se apaixonar”, diz trecho da sinopse do filme. “A produção celebra não apenas nosso ‘caramelinho’, mas a conexão única entre cães e humanos – uma relação de cumplicidade que tem o poder de transformar vidas”.

“Caramelo” ganhou seu pôster oficial na última quinta-feira (31/7), justamente quando o Dia Nacional do Vira-Lata é celebrado. Na mesma data, a Netflix também divulgou as primeiras imagens do filme. Do banho de mar à cozinha, os registros mostram Pedro (Rafael Vitti) e Amendoim em muitos momentos de aventura.

A produção conta ainda com uma participação especial da chef Paola Carosella. O elenco do filme criado e dirigido por Diego Freitas conta ainda com Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araújo, além de Cristina Pereira e Carolina Ferraz.

A Netflix ainda não confirmou a data de lançamento de “Caramelo”.