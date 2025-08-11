12 de agosto de 2025
Governo Lula libera mais de R$ 1,8 milhão para reforçar assistência social em três cidades do Acre

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome autorizou, nesta segunda-feira (11), a liberação de mais de R$ 1,8 milhão para reforçar os serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em três cidades do Acre.

O montante será aplicado na compra de veículos, equipamentos e materiais permanentes, além de custear temporariamente ações e serviços socioassistenciais/Foto: Reprodução

A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 69/2025, publicada no Diário Oficial da União pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS).

Os recursos, provenientes de emendas parlamentares e do orçamento próprio da pasta, serão repassados diretamente aos fundos municipais, no modelo “fundo a fundo”, por meio do Sistema Estrutura SUAS. O montante será aplicado na compra de veículos, equipamentos e materiais permanentes, além de custear temporariamente ações e serviços socioassistenciais.

No detalhamento dos repasses, Bujari receberá R$ 300 mil. Cruzeiro do Sul contará com dois aportes — um de R$ 1 milhão e outro de R$ 200 mil — e Porto Acre terá direito a R$ 300 mil.

A portaria estabelece que a transferência efetiva dos valores só ocorrerá após o cumprimento das exigências previstas na Portaria Ministerial nº 1.044/2024, que define critérios técnicos e jurídicos para a utilização das verbas.

