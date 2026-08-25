Marca principal da pré-campanha mantém o formato de coração, mas ganha adaptações visuais para simbolizar causas específicas. — Foto: Reprodução

Em encontro com a imprensa realizado nesta terça-feira (25), o estrategista político Paulo Moura apresentou a diretriz da identidade visual e do planejamento de comunicação para a campanha da governadora Mailza Assis ao Governo do Acre.

O destaque da estratégia é a adaptação da marca do coração para alcançar públicos diversos, incluindo a causa autista, além de propor as cores azul e rosa.

A marca principal da pré-campanha mantém o formato de coração, mas ganha adaptações visuais para simbolizar causas específicas. Durante a apresentação das peças, Moura explicou que a escolha de abordar o público no espectro autista atende a um desejo direto de Mailza:

“Incorporamos isso na estratégia, que é a do coração. Então, terminou sendo uma marca dela. E aqui eu trouxe para vocês uma… uma peça, que é essa aqui. A gente tem outras peças… Eu quero também mostrar para vocês as que falam um pouquinho de como é que a gente tá pensando comunicação. Comunicação a gente entende que é conteúdo e forma. O conteúdo aqui é o 11. Mas existem formas de comunicar o 11. Esse aqui, ele para nós significa muito. A Mailza particularmente gostou muito dessa… dessa peça. Por quê? Porque a gente tá comunicando o objetivo aqui para pessoas do espectro autista. Então aqui é uma simbologia, é uma sensibilidade dela para se comunicar com esse público, que é um público que merece atenção, né?”

O consultor reforçou que a comunicação busca variar as formas sem perder a essência da mensagem central:

“Mas dentro desse conteúdo, se vocês analisarem, o conteúdo aqui é o quê? É o 11 e a Mailza. A gente pensou em outras formas de comunicar. É… continua sendo um coração, só que agora aqui a gente tá trazendo um outro público. Essa aqui é uma outra forma de comunicar… do mesmo conteúdo.”

Além da apresentação gráfica, Moura defendeu uma abordagem criativa para a comunicação política, argumentando que a campanha não deve seguir modelos tradicionais ou rígidos. Segundo o especialista, o alinhamento central com a governadora foca na inteligência estratégica:

“Então, esse é só um exemplo que eu quis trazer aqui para vocês, de forma muito prática, muito objetiva, de como a comunicação ela pode ter criatividade, ela precisa ser comunicativa. A comunicação política ela não precisa ser chata, não precisa ser aquele negócio tão careta. Eu acho que a gente… é uma coisa que eu tenho discutido muito com a… com a governadora e a gente tem esse alinhamento: a campanha da Mailza não tem que ser a campanha mais forte, ela tem que ser a mais inteligente, né? Porque força todos têm, né? A gente tem hoje um… uma condição, amanhã a gente pode ter uma outra condição. Sempre vai ter alguém que tem um pouco mais de força, o outro tem menos força…”

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