Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo

Um vídeo de um homem viralizou após um momento de descuido expor uma traição de forma inusitada. Em uma tentativa de discrição, ele saiu do carro para ouvir uma mensagem de áudio enviada por sua suposta amante.

O que ele não percebeu, no entanto, foi que o aparelho celular ainda estava conectado via Bluetooth ao sistema de som do veículo. Com isso, o áudio que ele tentava ouvir secretamente foi reproduzido nos alto-falantes do carro, onde sua esposa estava.

A cena, que mostra o homem se dando conta do erro e entrando em pânico, rapidamente se espalhou pelas redes sociais, tornando-se um dos vídeos mais comentados do dia.

Fonte: Cidade News online

Redigido por Contilnet.