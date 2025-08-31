novibet-oferece-odds-de-70.00-para-apostar-em-corinthians-x-palmeiras

0
O clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras promete fortes emoções neste domingo (31/8), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogão, a Novibet preparou uma oferta exclusiva: aposte no vencedor do clássico com odds turbinadas a 70.00.
Ainda não tem cadastro na Novibet? Então veja os benefícios de abrir uma conta com o código promocional Novibet.
Como funciona a promoção
- Faça uma aposta simples no mercado Resultado Final (Corinthians ou Palmeiras vencer).
- Se sua aposta for vencedora, o pagamento será aumentado até odds 70.00.
- A aposta máxima é de R$1,00.
- Os ganhos extras serão creditados como Aposta Extra, disponíveis em até 48h após o término da partida.
Regras importantes
- Válido apenas para apostas feitas antes do início de Corinthians x Palmeiras – domingo, 31/08, às 18h30.
- Apenas a primeira aposta que cumprir os requisitos será elegível.
- A promoção é exclusiva para clientes residentes no Brasil, maiores de 18 anos e que nunca tenham utilizado outra oferta da Novibet.
- Aposta Extra expira em 7 dias.
- Apostas feitas com bônus ou utilizando Cash Out não contam para a promoção.
Passo a passo para ativar sua oferta
- Clique no botão da promoção e acesse o site da Novibet.
- Preencha seus dados no formulário de cadastro.
- Faça sua aposta simples no mercado Resultado Final (Corinthians ou Palmeiras).
- Se sua aposta vencer, receba como se tivesse apostado em odds 70.00.
Lembre-se: apostas são para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites.