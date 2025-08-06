8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Quem é Mayte Piragibe, atriz que expôs traição do ex-marido com a babá

Durante uma entrevista, a atriz abriu o coração sobre o divórcio conturbado do ator Marlos Cruz, as traições e os desafios de ser mãe solo.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A atriz Mayte Piragibe fez um desabafo sincero no podcast Mil e Uma Tretas. Ela relembrou o fim turbulento do casamento com o ator Marlos Cruz, marcado por traições, e falou sobre os desafios da maternidade solo.

Com 41 anos, a carioca se divide entre os trabalhos como apresentadora e atriz, além de cuidar da filha, Violeta, de 15 anos, fruto da relação com Marlos. Atualmente, Mayte vive um relacionamento com o surfista Leonardo Balthazar.

Na televisão, ela começou a carreira cedo, atuando em campanhas publicitárias na infância e passou cinco anos na Globo, onde participou de produções como Malhação (2001) e O Beijo do Vampiro (2002), além de apresentar a TV Globinho. Hoje, ela comanda um canal no YouTube e está à frente de uma produtora de arte.

Reprodução/Instagram

O fim do casamento e a maternidade solo

Durante o podcast, Mayte abriu o coração sobre os episódios de infidelidade e como enfrentou a maternidade sozinha desde que a filha tinha apenas três anos.

“Sofri muitas traições. Hoje, minha filha, a Violeta, sabe. Ele me traiu com a babá, com amigas que frequentavam minha casa. Ele tinha um Facebook falso”, revelou.

A atriz contou que uma das traições, ainda durante o casamento, foi o estopim para a separação. “Foi um tapa na cara para tirar ele fora de casa. Estava insustentável, era muito ciúmes dele”, contou. Apesar da dor, Mayte priorizou o bem-estar da filha durante todo o processo. “Eu decidi por ela. Nem pensava nas minhas dores, só pensava que não queria que ela crescesse em um ambiente tóxico.”

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.