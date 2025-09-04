Aos 45 anos, Deborah Secco celebra maturidade em trajetória ousada

Sempre se reinventando, Deborah Secco tem uma carreira consolidada de 36 anos. Nesse período, a atriz e empreendedora passou por diversos papéis da televisão, no cinema, se tornou sócia de oito empresas e também mãe.

Aos 45 anos, a bela, protagonista do próximo Metrópoles Talks, no dia 25 de setembro, em São Paulo, revelou que busca sair da zona de conforto e descobrir novas versões de si. Esse será um dos tópicos abordados no bate-papo de nome “Confissões de uma ex-adolescente”, além de maternidade, fama, empreendedorismo e força feminina.

Em entrevista ao O Globo, ela explicou como lida com todos os compromissos e as responsabilidades do dia a dia. “É preciso ter organização, uma boa equipe e muita honestidade comigo mesma”. Para ela, é importante ser presente no que se propõe a fazer e mergulhar de cabeça: “Escolho onde quero colocar minha energia naquele momento”.

Com uma trajetória marcada pela liberdade, Deborah afirma que sua postura se fortaleceu ao longo do tempo, sendo uma mulher que nunca se curvou às expectativas alheias. “Ser ousada não é só imagem, é um posicionamento de vida. É sobre viver com verdade, desejo e coragem”.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos