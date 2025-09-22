Após boatos, Lívia Andrade surge com Marcos Araújo e afasta rumores

Depois de um fim de semana tomado por especulações sobre uma possível separação, Lívia Andrade apareceu ao lado do marido, o empresário Marcos Araújo, nos stories do Instagram neste domingo (21/9). O registro mostra o casal brindando com vinho: “21/9, um brinde à primavera”, escreveu a apresentadora.

Nos dias anteriores, o perfil Condomínio da Fifi havia noticiado um suposto término, chegando a afirmar que Marcos teria expulsado Lívia de casa há cerca de dois meses e cortado algumas regalias — inclusive o acesso ao avião particular. As mesmas fontes mencionaram que ela teria permanecido na residência na expectativa de uma reconciliação. Marcos, que viajou recentemente à Tailândia, também foi apontado pelo perfil como estando em clima de solteiro.

A aparição conjunta, porém, contraria os rumores e indica que, ao menos publicamente, o casal segue unido. Lívia e Marcos estão juntos há quatro anos.

Fonte: publicações de Lívia Andrade no Instagram e perfil Condomínio da Fifi.

Redigido por ContilNet.