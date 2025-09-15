Bebê de 5 meses viraliza com “cabeleira” volumosa e ganha apelido de “Justin Bieber”

O bebê Noah, de 5 meses, virou sensação nas redes por conta do cabelo extremamente volumoso. A mãe, Liliana Yanez, moradora do estado de Oregon (EUA), posta vídeos diários mostrando a “cabeleira” do filho, que já confundiu muita gente — há quem diga que parece peruca. Em um dos posts, ela escreveu: “Meu bebê de cinco meses com cabelo fofo… não consigo imaginar como será daqui a um ano”. Metrópoles

Segundo Yanez, médicos e enfermeiros no nascimento apelidaram Noah de “Justin

Bieber” por causa do movimento dos fios na testa. Nos comentários, seguidores também comparam o visual a Johnny Bravo e até imaginam o bebê fantasiado de Elvis Presley no Halloween. Metrópoles+1

Em entrevistas recentes, a mãe contou que a atenção é “uma bênção e uma maldição”: o cabelo rende elogios, mas a família é parada o tempo todo na rua. Yanez disse ainda que não pretende cortar tão cedo — depois de testar gel e escovas, hoje prefere deixar os fios secarem ao natural e curtir a fase enquanto ela dura. People.com

Fonte: Metrópoles; People (entrevista exclusiva); Yahoo Style. Metrópoles+2People.com+2

