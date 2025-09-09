Em show em Brasília, Silva detona Virginia: “vai se f*der” e crítica a apostas vira polêmica

Um vídeo da apresentação de Silva em Brasília, no domingo (7/9), viralizou após o cantor atacar Virginia Fonseca do palco. Nas imagens, ele dispara: “Vai se fder, Virginia também, cralho. Que garota escrota… a garota era pobre e ficou rica e agora faz os pobres perderem dinheiro que nem têm.” A fala ocorreu enquanto Silva criticava ações de divulgação de plataformas de apostas on-line.

Relatos de fãs presentes apontam que o artista também mirou Luísa Sonza e Paula Lavigne com xingamentos, além de alfinetar Serginho Groisman, dizendo que só é chamado ao Altas Horas para cantar músicas de outros artistas.

Nas redes, a reação foi dividida: parte do público apoiou a postura do cantor, enquanto outros condenaram o tom e a generalização. Comentários variaram entre elogios à “coragem” e críticas à “arrogância” do discurso.

Até o momento, não houve posicionamento público de Virginia Fonseca ou dos demais citados sobre as declarações feitas durante o show.

Veja o vídeo do momento:

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet