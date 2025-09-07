07/09/2025
“Lua de Sangue”: saiba como assistir eclipse total neste 7 de Setembro

Um fenômeno astronômico apelidado de “Lua de Sangue” ficará visível em boa parte do planeta na noite deste domingo (7/9). O evento ocorre quando a Lua fica totalmente coberta pela sombra da Terra e ganha uma coloração avermelhada.

“Lua de Sangue”

  • Durante um eclipse lunar total, a Lua atravessa por completo a sombra da Terra e deixa de receber a luz solar direta.
  • Nesse processo, a luz do Sol é filtrada e desviada pela atmosfera terrestre, que absorve as cores mais claras, como o azul e o verde, e acaba direcionando a luz com tons avermelhados para a superfície lunar.
  • A coloração da Lua de Sangue pode variar entre tons de laranja e vermelho profundo, dependendo da presença de elementos como poeira atmosférica e poluição.

Este será o segundo eclipse lunar total do ano e também o mais longo, com cerca de 82 minutos de duração. No Brasil, entretanto, o evento não será visível nem em forma total nem parcial.

O fenômeno poderá ser percebido apenas como penumbral no extremo leste do país, após o fim do eclipse total. Nesse tipo de eclipse, a alteração na luminosidade da Lua é praticamente imperceptível.

No entanto, para os curiosos de plantão, o Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), fará a retransmissão do eclipse total da Lua a partir das 12h. Para assistir, acesse este link.

