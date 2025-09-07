“lua-de-sangue”:-saiba-como-assistir-eclipse-total-neste-7-de-setembro

Um fenômeno astronômico apelidado de “Lua de Sangue” ficará visível em boa parte do planeta na noite deste domingo (7/9). O evento ocorre quando a Lua fica totalmente coberta pela sombra da Terra e ganha uma coloração avermelhada.

“Lua de Sangue”

Durante um eclipse lunar total, a Lua atravessa por completo a sombra da Terra e deixa de receber a luz solar direta.

Nesse processo, a luz do Sol é filtrada e desviada pela atmosfera terrestre, que absorve as cores mais claras, como o azul e o verde, e acaba direcionando a luz com tons avermelhados para a superfície lunar.

A coloração da Lua de Sangue pode variar entre tons de laranja e vermelho profundo, dependendo da presença de elementos como poeira atmosférica e poluição.

Este será o segundo eclipse lunar total do ano e também o mais longo, com cerca de 82 minutos de duração. No Brasil, entretanto, o evento não será visível nem em forma total nem parcial.

O fenômeno poderá ser percebido apenas como penumbral no extremo leste do país, após o fim do eclipse total. Nesse tipo de eclipse, a alteração na luminosidade da Lua é praticamente imperceptível.

No entanto, para os curiosos de plantão, o Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), fará a retransmissão do eclipse total da Lua a partir das 12h. Para assistir, acesse este link.