Mãe de Bruna Biancardi se manifesta após polêmica com Neymar

A mãe da influenciadora Bruna Biancardi, Telma Fonseca, não se calou e resolveu se pronunciar nas redes sociais após notícias apontarem que ela teria se mudado para a casa de Neymar Jr., em Santos, o que teria incomodado o jogador. Em um desabafo, ela negou os boatos e disse que nunca “invadiu espaços alheios”. “Não sou peso morto na vida de ninguém”, sacramentou.

Telma Fonseca publicou o desabafo em seu perfil no Instagram, que é privado. A mensagem, porém, repercutiu rapidamente nas redes. Em seu relato, ela afirmou que cuida das filhas, mas que as notícias que vêm sendo veiculadas sobre uma suposta irritação por parte de Neymar são “inverídicas”.

“Não costumo me manifestar, mas é tanta barbaridade que dessa vez resolvi falar só um pouquinho. Primeiro não moro na casa de ninguém, tenho a minha casa graças a Deus”, começou a mãe de Bruna Biancardi. “Acho que viram por essas páginas que nada tem a acrescentar. A minha educação e discrição não me permite invadir espaços alheios, tão menos dar ordens a funcionários que não sejam meus.”

Segundo ela, o seu relacionamento com o jogador é de respeito. “O tipo de relacionamento que tenho com Neymar é de muito respeito de ambas às partes. Cuido sim das minhas filhas e netas, da minha família como um todo, abro mão muitas vezes da minha rotina e trabalho para estar presente, e sou extremamente grata a Deus por poder viver esse momento junto as minhas netas”, disse.

Ao encerrar, Telma disse que não é um “peso morto” na vida de Bruna Biancardi. “Não sou peso morto na vida de ninguém. Portanto estão vendendo há tempos notícias infundadas e o povo acredita. E pra quem não entende que o sentido de família é exatamente esse, cuidado, zelo e dedicação, sinto muito. E outra coisinha, não preciso de likes, rede social fechada”, concluiu.