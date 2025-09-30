30/09/2025
Mega-Sena 2921: veja números sorteados; prêmio é de R$ 3 milhões

Sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo

O concurso 2921 da Mega-Sena paga R$ 3.188.011,81 na noite desta terça-feira (30).

Os números sorteados foram: 09 – 12 – 14 – 16 – 26 – 36

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio/Foto: Brasília (DF) – Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

  • 45% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);
  • 13% entre os acertadores de 5 números (Quina);
  • 15% entre os acertadores de 4 números (Quadra);
  • 17% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;
  • 10% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

