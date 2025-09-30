Mega-Sena 2921: veja números sorteados; prêmio é de R$ 3 milhões

O concurso 2921 da Mega-Sena paga R$ 3.188.011,81 na noite desta terça-feira (30).

Os números sorteados foram: 09 – 12 – 14 – 16 – 26 – 36

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

45% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

13% entre os acertadores de 5 números (Quina);

15% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

17% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

10% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.