Quem é Gaby Spanic, estrela de A Usurpadora que entrou em A Fazenda 17

Gaby Spanic (Gabriela Elena Spanic Utrera), 51, é atriz venezuelana consagrada na América Latina e no Brasil pelo clássico A Usurpadora (1998), no qual interpretou as gêmeas Paola Bracho e Paulina Martins. A Record TV confirmou, na madrugada desta terça (16/9), a entrada da artista em A Fazenda 17, que estreou na segunda (15/9). Record+1

Por que ela é famosa

A Usurpadora (1998) : papel que a projetou mundialmente como uma das grandes divas das telenovelas. Wikipédia

A Dona / Soy tu dueña (2010) : antagonista Ivana Dorantes , exibida no Brasil pelo SBT. Wikipédia

Si nos dejan (2021): retorno às novelas como Fedora Montelongo. IMDb

Reality shows e vida pública

Antes de A Fazenda, Gaby participou da La Casa de los Famosos (Telemundo), em 2021. TELEMUNDO.com+1

Trajetória e origens

Nascida em Ortiz (Guárico), Venezuela, em 10 de dezembro de 1973, Gaby iniciou a carreira nos anos 1990 após participar do Miss Venezuela 1992 (representando seu estado). A biografia oficial destaca trabalhos na Venezuela, no México e nos EUA. Ela tem irmã gêmea, Daniela Spanic, também conhecida do público por atuações e aparições ligadas às novelas. Wikipédia+2Wikipedia+2

Presença em A Fazenda 17

A Record publicou o vídeo da chegada de Gaby à sede, em Itapecerica, e materiais promocionais apresentando a atriz ao público brasileiro. A CNN Brasil também reforçou a data de estreia da temporada (15/9/2025). Record+2Record+2

✍️ Redigido por ContilNet