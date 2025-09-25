25/09/2025
São Paulo x LDU: onde assistir, horário e informações das quartas da Libertadores

Jogo: São Paulo x LDU
Data e hora: quinta-feira, 25/9, 19h (de Brasília)
Local: MorumBis (SP)
Transmissão: Paramount+ (exclusivo no streaming)

O São Paulo precisa reverter 2 x 0 sofrido em Quito para avançar à semifinal da Conmebol Libertadores. Na ida, Bryan Ramírez e Michael Estrada marcaram para os equatorianos. Quem passar enfrenta o Palmeiras na próxima fase.

Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Mailton, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia ou Alisson), Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano.
LDU: Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, José Quintero, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil e Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina.

⚠️ Critérios de classificação:

  • São Paulo precisa vencer por 3 gols para avançar direto.

  • Vitória tricolor por 2 gols leva a decisão para pênaltis (não há gol qualificado).

📌 Fonte: Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

