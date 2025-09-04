Vídeo mostra brasileira desaparecida sendo presa por tráfico no Japão

Um vídeo, filmado e divulgado pela imprensa japonesa, mostra o momento em que a brasileira Aylah Gabrielly de Souza Oliveira (foto em destaque), 19 anos, foi presa por tráfico de drogas na província de Osaka, no Japão.

As imagens, veiculadas por uma emissora de TV do país asiático, mostram o momento em que a jovem é abordada por um funcionário do aeroporto.

Leia também

Com uma mochila nas costas e uma mala de mão, ela é levada para uma sala reservada. No local, as câmeras de segurança dão continuidade à gravação. Aylah senta-se em uma cadeira enquanto, aparentemente, responde aos questionamentos feitos pelo funcionário. Depois disso, ela foi presa.

A bagagem dela não apresentou irregularidades, mas um teste químico indicou vestígios de cocaína. Na revista pessoal, uma policial notou um volume suspeito no sutiã da jovem. Questionada, ela afirmou que se tratava de enchimento estético.

Diante das desconfianças, ela foi conduzida a um hospital, onde os agentes encontraram embalagens plásticas com cocaína líquida escondidas no forro do sutiã.

Veja o vídeo:

Segundo nota divulgada pela família, Aylah encontra-se sob custódia da polícia japonesa, em bom estado de saúde. O caso é acompanhado pelo Consulado-Geral do Brasil em Nagoia, por meio do Itamaraty.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

A família confirmou a prisão

Reprodução/Instagram 2 de 5

Reprodução/Instagram 3 de 5

A jovem nasceu no Amazonas

Reprodução/Instagram 4 de 5

Ela é mãe de uma criança

Reprodução/Instagram 5 de 5

Aylah Gabrielly de Sousa Oliveira

Reprodução/Instagram

Desaparecida

Aylah havia sido vista pela última vez em 19 de agosto, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Após semanas sem notícias da jovem, familiares foram até a polícia e registraram uma ocorrência sobre o desaparecimento e chegaram a mobilizar buscas no Brasil.

No entanto, o paradeiro de Aylah foi revelado nesta semana. Por meio de nota, a família confirmou a prisão no país asiático.