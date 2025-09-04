Vídeo mostra brasileira desaparecida sendo presa por tráfico no Japão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
video-mostra-brasileira-desaparecida-sendo-presa-por-trafico-no-japao

Um vídeo, filmado e divulgado pela imprensa japonesa, mostra o momento em que a brasileira Aylah Gabrielly de Souza Oliveira (foto em destaque), 19 anos, foi presa  por tráfico de drogas na província de Osaka, no Japão.

As imagens, veiculadas por uma emissora de TV do país asiático, mostram o momento em que a jovem é abordada por um funcionário do aeroporto.

Leia também

Com uma mochila nas costas e uma mala de mão, ela é levada para uma sala reservada. No local, as câmeras de segurança dão continuidade à gravação. Aylah senta-se em uma cadeira enquanto, aparentemente, responde aos questionamentos feitos pelo funcionário. Depois disso, ela foi presa.

A bagagem dela não apresentou irregularidades, mas um teste químico indicou vestígios de cocaína. Na revista pessoal, uma policial notou um volume suspeito no sutiã da jovem. Questionada, ela afirmou que se tratava de enchimento estético.

Diante das desconfianças, ela foi conduzida a um hospital, onde os agentes encontraram embalagens plásticas com cocaína líquida escondidas no forro do sutiã.

Veja o vídeo:

 

Segundo nota divulgada pela família, Aylah encontra-se sob custódia da polícia japonesa, em bom estado de saúde. O caso é acompanhado pelo Consulado-Geral do Brasil em Nagoia, por meio do Itamaraty.

5 imagensA jovem nasceu no AmazonasEla é mãe de uma criançaAylah Gabrielly de Sousa OliveiraFechar modal.1 de 5

A família confirmou a prisão

Reprodução/Instagram2 de 5

Reprodução/Instagram3 de 5

A jovem nasceu no Amazonas

Reprodução/Instagram4 de 5

Ela é mãe de uma criança

Reprodução/Instagram5 de 5

Aylah Gabrielly de Sousa Oliveira

Reprodução/Instagram

Desaparecida

Aylah havia sido vista pela última vez em 19 de agosto, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Após semanas sem notícias da jovem, familiares foram até a polícia e registraram uma ocorrência sobre o desaparecimento e chegaram a mobilizar buscas no Brasil.

No entanto, o paradeiro de Aylah foi revelado nesta semana. Por meio de nota, a família confirmou a prisão no país asiático.

“A Sra. Aylah encontra-se detida em uma delegacia na província de Osaka, Japão, em razão de tentativa de entrada no país portando substâncias ilícitas. Informamos, ainda, que ela foi internada em uma unidade hospitalar e, no momento, encontra-se em bom estado de saúde”, diz o texto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.