Vídeo: torcidas de Ceará e Fortaleza brigam em jogo de futsal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
video:-torcidas-de-ceara-e-fortaleza-brigam-em-jogo-de-futsal

Em jogo realizado na noite desta sexta-feira (12/9), Fortaleza e Ceará se enfrentavam pela sétima rodada do Campeonato Cearense de Futsal, porém o que marcou o momento foi um incidente negativo. Com pouco mais de dois minutos de partida, as torcidas das duas equipes entraram em confronto nas arquibancadas do Ginásio Paulo Sarasate.

O detalhe é que o jogo marcava o retorno das duas torcidas juntas em um clássico do futsal. A presença de alvinegros e tricolores nas mesmas arquibancadas não acontecia há 21 anos. Até esta sexta-feira (12/9), os confrontos eram realizados com portões fechados ou apenas com torcedores da equipe mandante.

Leia também

Veja o momento:

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost