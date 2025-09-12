Vídeo: torcidas de Ceará e Fortaleza brigam em jogo de futsal

Em jogo realizado na noite desta sexta-feira (12/9), Fortaleza e Ceará se enfrentavam pela sétima rodada do Campeonato Cearense de Futsal, porém o que marcou o momento foi um incidente negativo. Com pouco mais de dois minutos de partida, as torcidas das duas equipes entraram em confronto nas arquibancadas do Ginásio Paulo Sarasate.

O detalhe é que o jogo marcava o retorno das duas torcidas juntas em um clássico do futsal. A presença de alvinegros e tricolores nas mesmas arquibancadas não acontecia há 21 anos. Até esta sexta-feira (12/9), os confrontos eram realizados com portões fechados ou apenas com torcedores da equipe mandante.

Veja o momento: