A oportunidade de Alana Cabral em Três Graças

A jovem atriz Alana Cabral interpreta Joélly, em “Três Graças”, na sua primeira novela das nove.

Antes, entre outros trabalhos, esteve em “Verão 90”, “Nos Tempos do Imperador” e “Guerreiros do Sol”.

Porém, nada que se compare ao peso de uma novela das 21h. A audiência. A repercussão nas redes. E o fato de ser uma das protagonistas.

Alana, ainda inexperiente, tem tudo para crescer nesse cenário, agora tendo a chance de estar ao lado de atores na altura de Sophie Charlotte, Dira Paes, Grazi Massafera e tantos outros.

Uma oportunidade que é sonhada por muitos e só saber aproveitar. E agradecer.