26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

A oportunidade de Alana Cabral em Três Graças

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A jovem atriz Alana Cabral interpreta Joélly, em “Três Graças”, na sua primeira novela das nove.

Antes, entre outros trabalhos, esteve em “Verão 90”, “Nos Tempos do Imperador” e “Guerreiros do Sol”.

Porém, nada que se compare ao peso de uma novela das 21h. A audiência. A repercussão nas redes. E o fato de ser uma das protagonistas.

Alana, ainda inexperiente, tem tudo para crescer nesse cenário, agora tendo a chance de estar ao lado de atores na altura de Sophie Charlotte, Dira Paes, Grazi Massafera e tantos outros.

Uma oportunidade que é sonhada por muitos e só saber aproveitar. E agradecer.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost