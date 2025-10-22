com-gol-no-fim,-flamengo-vence-racing-pela-semifinal-da-libertadores

Em partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, Flamengo e Racing se enfrentaram no Maracanã nesta quarta-feira (22/10). Após 90 minutos de chances claras para ambos os lados, bola na trave e até gol anulado, o Rubro-Negro marcou no fim e venceu por 1 x 0. Carrascal marcou o gol da vitória.
Com o resultado, o Flamengo leva uma pequena vantagem para a partida de volta, na Argentina. O time brasileiro pode até empatar que se classifica para a final da Libertadores. O Racing precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um, a decisão será nos pênaltis.
O jogo
O começo da partida no Maracanã foi movimentado. O Flamengo tinha calma para construir as jogadas, inclusive chegou a finalizar a bola na trave aos 18 minutos, com Arrascaeta. Enquanto isso, o Racing não se acovardou e tentava infiltrar na defesa rubro-negra, principalmente nos contra-ataques.
Aos 33 minutos, o Racing teve uma chance claríssima de abrir o placar. Após cobrança de escanteio na área, Solari desviou na primeira trave e Rossi fez excelente defesa. No fim da etapa inicial, o Flamengo voltou a assustar os argentinos, mas o 0 x 0 permaneceu no marcador.
O Flamengo se jogou ao ataque no segundo tempo, mas tinha dificuldades na criação de alguma jogada perigosa. Aos 11 minutos, o Racing chegou a marcar, mas o gol foi anulado por falta de Sosa em cima de Carrascal. Aos 31 minutos, o Rubro-Negro teve a melhor chance do segundo tempo.
Gonzalo Plata fez jogada pela direita e rolou para o meio da área. Samuel Lino ajeitou e finalizou no cantinho, mas Cambeses espalmou pela linha de fundo. Instantes depois, o Flamengo abriu o placar com Lino, mas foi assinalado impedimento.
Só que aos 42 minutos, o gol valeu. Após bela bola enfiada no campo ofensivo, Bruno Henrique recebeu por trás da marcação. Cambeses fez excelente defesa, mas na sobra, Carrascal finalizou. A bola desviou no caminho e morreu no cantinho: 1 x 0.
Próximas partidas
O Flamengo volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. No sábado (25/10), a equipe visita o Fortaleza na capital cearense, às 19h30, no Estádio Castelão. O Racing terá um período de descanso e só entra em campo na partida de volta da semifinal da Libertadores. O duelo será na quarta-feira (29/10), às 21h30, no Estádio Presidente Perón.